Venise : les navires de croisières ne pourront plus passer devant la Place Saint-Marc

Les bateaux ne pourront donc plus emprunter le Canal de la Giudecca, celui qui longe tout le centre historique. Ils devront emprunter un autre chemin : entrer dans la lagune par la passe de Malamocco, à la pointe sud de l’île du Lido, et atteindre le port industriel via le Canal des Pétroliers.

Les ministres de la Culture, du Tourisme, de l’Environnement et des Infrastructures ont pris cette décision "afin de protéger un patrimoine culturel et historique qui appartient non seulement à l’Italie, mais au monde entier", selon un communiqué commun.

On a donc évité le pire à Venise. Un gigantesque bateau de croisière a perdu le contrôle. Il a heurté un quai, ainsi qu'une embarcation touristique, provoquant la panique. Et relançant la controverse autour de la présence de ces colosses des mers... aux abords de la cité des doges.

Venise : un bateau de croisière hors de contrôle - JT 19h30 - 02/06/2019 On a donc évité le pire à Venise. Un gigantesque bateau de croisière a perdu le contrôle. Il a heurté un quai, ainsi qu'une embarcation touristique, provoquant la panique. Et relançant la controverse autour de la présence de ces colosses des mers... aux abords de la cité des doges.

Cette fois-ci, les autorités choisissent donc une alternative concrète. Selon le Corriere della Sera, “quelques travaux d’adaptation et de protection des zones qui devront accueillir les passagers, seront nécessaires. Dans le passé, on parlait de cinq, six mois de travaux. Les premiers navires de la saison pourraient donc continuer à arriver à la Marittima [le port de croisières, au centre de Venise, ndlr] si les quais ne sont pas prêts.” Le quotidien italien précise que, si le trafic des paquebots est pour le moment à l’arrêt à cause du Covid, certains évoquent une légère reprise possible à partir de juin-juillet.

Une solution temporaire, avant d’exclure les navires de la lagune.

Cette alternative n’est cependant qu’une solution temporaire. Les quatre ministres ont annoncé un appel à idées pour trouver "une solution définitive au problème de la circulation des gros navires à Venise" en créant un nouveau terminal hors de la lagune de la ville historique. C’est ce que de nombreux Vénitiens appellent de leurs vœux.

Le Corriere della Serra rappelle qu’un tel projet a déjà été présenté, “celui de Duferco-De Piccoli, qui prévoit un terminal à la passe du Lido : de là, les passagers, les bagages et les marchandises seraient transportés par des bateaux à moteur à faible impact environnemental et par d’autres moyens jusqu’à la Marittima, qui resterait l’endroit de check-in et check-out.”

Ce plan est au point mort depuis des années parce que le port et la commune de Cavallino-Treporti (une commune de Venise) n’en veulent pas. Désormais, tout le monde peut soumettre son idée, elle sera analysée. Il faudra des années pour la mettre en œuvre, conclut le quotidien, sceptique.

Avant la crise du coronavirus, Venise voyait défiler jusqu’à dix paquebots par jour en haute saison. Un trafic qui provoquait des dégâts inestimables à la Cité des Doges.