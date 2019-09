Venise face au problème des bateaux à moteurs

Le matin, dans le bassin de Saint Marc, c’est l’heure de pointe. Entre les taxis qui se faufilent, les vaporetti qui défilent bondés de touristes, les gondoliers ont bien du mal à manœuvrer. Devant le fameux hôtel Danieli, un gondolier nous explique le problème. "C’est à cause des taxis et des vaporetti, parce que leurs moteurs génèrent des vagues de retour sous l’eau, ce qui fait bien plus de dégâts encore que les bateaux de croisière".

Avec l’augmentation du nombre de touristes, désormais Venise compte plus de 80.000 lits touristiques si on compte les hôtels et les chambres d’hôtes, le nombre de bateaux à moteurs pour transporter les marchandises et les personnes n’en finit pas d’augmenter. Sans compter que les touristes visitent de moins en moins à pied, pour voir le plus possible en moins de temps, ils multiplient les déplacements en bateau, ce qui fait la fortune des taxis.

“Si vous infligez une contravention de 100 euros à un Taxi, quand il lui suffit de faire une seule course en plus pour la payer où il en gagne 150 ou 200 euros. Ça ne le touche absolument pas” estime Marco Agostini, commandant de la police locale de Venise. Les limites de vitesses vont de 5 à 11 km/heure mais le commandant de la police de Venise l’admet presque personne ne les respecte. La police ne peut pas séquestrer les bateaux, n’a pas d’autorité sur les eaux périphériques de Venise et surtout manque cruellement de moyen. " Il me faudrait beaucoup plus d’hommes et beaucoup plus de bateaux pour sillonner les canaux, car vous voyez… Rien qu’en montrant notre lampe bleue… Tous les bateaux vont beaucoup plus lentement. "