Venezuela : que restera-t-il des manifestations du 1er mai, après une journée d'affrontements ?

L’opposant et président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, avait appelé à « la plus grande manifestation de l’histoire du pays » pour que la journée du 1er mai 2019 devienne synonyme de changement de régime. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier dans le centre de la capitale, Caracas, pour appeler au départ du président Nicolas Maduro, mais Juan Guaido semble ne pas avoir réussi son pari. Nicolas Maduro est toujours là. Il a aussi juré de punir ceux qu’il appelle les « traîtres happés par la droite putschiste ».

Les services sanitaires du quartier de Chacao à Caracas, contrôlés par l’opposition, ont par ailleurs fait état de 46 blessés, dont deux par arme à feu, dans de nouvelles échauffourées entre forces de l’ordre et manifestants, en marge d’un défilé des partisans de Juan Guaido. La veille, des affrontements avaient déjà fait au moins un mort et des dizaines de blessés, selon le gouvernement et l’opposition.

Mardi, après l’échec du soulèvement, un groupe d’opposants avait demandé l’asile à l’ambassade du Brésil. Une des figures de l’opposition, Leopoldo Lopez, qui était assigné à résidence depuis 2017 et était apparu aux côtés de Juan Guaido et de militaires, s’était pour sa part réfugié dans l’ambassade du Chili, puis dans celle d’Espagne. « Une poignée de traîtres happés par la droite putschiste a voulu s’imposer […] Ils ont fui d’ambassade en ambassade, la justice les recherche et bientôt ils iront en prison pour payer leur trahison et leurs délits », a affirmé Nicolas Maduro devant ses partisans.