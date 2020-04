Venezuela: Maduro attribue la gestion du secteur pétrolier à un homme sanctionné par Washington pour narcotrafic

Vénézuéla - Le lac de Maracaibo - vews - 04/10/2019 La baignade devrait être interdite. Ces jeunes ne semblent pas avoir conscience du danger. La pollution est pourtant visible partout ... L'eau proche de la mer des caraïbes, à l'origine verte fluo est noircie par une marée de pétrole PERMANENTE. Aux abords du lac ... La faune et la flore agonisent. Les habitants s'empoisonnent chaque jour un peu plus. C'est avec de l'essence qu'ils enlèvent le pétrole qu'ils ont sur la peau. Angel Valbuena, nettoyeur de plage / pêcheur : "Elle (la pollution, ndlr) nous donne la diarrhée, les piqûres de moustiques contaminés nous démangent... Elle nous donne la fièvre, elle cause des démangeaisons et nous avons des éruptions cutanées." Cela fait plus d'un siècle que du pétrole est extrait des sous-sols du lac de Maracaibo (deuxième ville du pays). Ces HYDRO carbures ont fait la richesse de toute la région. Mais la crise économique est passée par là... La compagnie pétrolière publique vénézuélienne n'a plus les moyens d'entretenir ses infrastructures. Yurasi Briceño, écologiste : "Vers le sud du lac, dans la région où je travaille, il y a environ huit plateformes qui ne sont plus en service et trois d'entre elles rejettent du pétrole depuis octobre dernier, et c'est constant, à cause d'une fuite dans une des plateformes, et une autre est en feu depuis quatre mois." Résultat : la pollution s'intensifie de manière très préoccupante. Toute la chaîne alimentaire est intoxiquée Giovanny Villarreal, pêcheur : "Souvent, la pêche est mauvaise, les espèces marines vont dans d'autres endroits où il n'y a pas tant de pollution et notre production diminue et quand la production diminue, les revenus sont minimes, parfois même pas assez pour couvrir nos dépenses quotidiennes." Giovanny assure alerter depuis 10 ans le ministère de l'environnement et l'industrie pétrolière sur ce fléau environnemental et social... en vain... ses appels de détresse sonnent dans le vide jusqu'à présent.