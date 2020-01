Venezuela: deux élus d'opposition revendiquent le poste de président du Parlement

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reconnu dimanche comme nouveau président du Parlement Luis Parra, député d'opposition rival de Juan Guaido. Luis Parra s'est auto-proclamé président du Parlement avec le soutien d'élus chavistes lors d'une séance à laquelle les forces de l'ordre ont empêché Juan Guaido de participer.

"L'Assemblée nationale a pris une décision et elle dispose d'une nouvelle équipe dirigeante (...) On entendait depuis un certain temps que le député Juan Guaido allait être écarté de l'Assemblée nationale avec les votes de l'opposition", s'est réjoui Nicolas Maduro lors d'une intervention télévisée.

Guaido empêché d'accéder à l'Assemblée

De son côté, Juan Guaido et des députés de l'opposition vénézuélienne organisaient dimanche au siège d'un journal de Caracas une séance au cours de laquelle le chef de file de l'opposition à Nicolas Maduro a été réélu président de l'Assemblée nationale.

La police l'avait empêché d'accéder à l'Assemblée nationale où son rival s'est lui-même proclamé chef du Parlement.

"Je jure devant Dieu et le peuple du Venezuela de faire respecter" la Constitution en tant que "président du Parlement et président par intérim", a déclaré Juan Guaido après que 100 élus lui ont apporté leurs suffrages lors d'un scrutin auquel ont participé plusieurs députés poursuivis par la justice dans le cadre de ce que l'opposition qualifie de "persécution politique".

Washington félicite Guaido

Les Etats-Unis ont félicité dimanche le chef de l'opposition Juan Guaido pour sa réélection à la tête du Parlement du Venezuela par des élus d'opposition, alors qu'un rival revendique lui aussi le fauteuil de président de cette Assemblée.

"Je félicite Juan Guaido pour sa réélection en tant que président de l'Assemblée nationale vénézuélienne et condamne les efforts sans succès" du chef de l'Etat chaviste Nicolas Maduro "de nier la volonté de l'Assemblée nationale démocratiquement élue", a dit le secrétaire d'Etat Mike Pompeo. M. Maduro a quant à lui reconnu aussitôt le candidat rival Luis Parra, se réjouissant de ce que Juan Guaido ait été "évincé".