Venezuela: le président autoproclamé par intérim Juan Guaido est rentré à Caracas

L'opposant et président autoproclamé par intérim du Venezuela, Juan Guaido, est arrivé lundi à la mi-journée à l'aéroport international de Caracas où l'attendaient une foule de partisans et les ambassadeurs de plusieurs pays européens et latino-américains, selon les images retransmises en direct par la télévision.

"Nous sommes ici au Venezuela et nous continuerons d'aller de l'avant"

Juan Guaido qui s'est autoproclamé président par intérim et qui est reconnu par une cinquantaine de pays, encourt le risque d'une arrestation pour avoir bravé une interdiction de sortie du territoire vénézuélien. "Nous connaissons les risques que nous courons, ça ne nous a pas retenus: nous sommes ici au Venezuela, plus fort que jamais", a lancé M. Guaido à la foule, avant de sortir de l'aérogare en costume sombre et chemise blanche, tout sourire, debout sur le toit d'une voiture : "On continue dans les rues! La mobilisation continue! ". L'homme appelle aussi à manifester ce samedi contre le président élu Nicolas Maduro.