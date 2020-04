Venezuela : l’UE va étudier les propositions américaines pour une sortie de crise pacifique et démocratique

L’Union européenne va "étudier très attentivement" la demande américaine d’un gouvernement de transition au Venezuela et soutiendra les solutions permettant une résolution pacifique et démocratique de la crise, a annoncé mercredi le service diplomatique européen.

"Nous allons étudier très attentivement ces propositions et nous les évaluerons dans les prochains jours", a assuré une porte-parole de Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’UE.

La diplomatie américaine a proposé mardi un nouveau "cadre pour une transition démocratique". Elle a demandé au président Nicolas Maduro et à son opposant Juan Guaido, qui se disputent la présidence, de "tous les deux" renoncer dans l’immédiat au pouvoir exécutif, confié pendant "une période de transition" à un "Conseil d’Etat" mis en place par "des élus de l’Assemblée nationale issus des deux camps".

Crainte autour du covid-19

"Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, l’Union européenne soutiendra toutes les mesures conduisant à un véritable processus politique en vue d’une résolution pacifique et démocratique de la crise, sur la base d’élections crédibles et transparentes", a rappelé la porte-parole de Josep Borrell.

"Nous souhaitons rappeler les effets potentiellement dévastateurs que la pandémie de Covid-19 pourrait avoir au Venezuela", a-t-elle ajouté. "Cela s’ajouterait à une situation économique, sociale et humanitaire déjà très grave. Il est essentiel de minimiser l’impact humain de la pandémie, ce qui nécessite une solidarité et une unité nationales, une maturité politique et une générosité", a-t-elle averti.