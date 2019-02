Venezuela: l'UE condamne le recours aux groupes armés et se dit prête à augmenter son aide

L’Union européenne a condamné dimanche les actes de violence et le recours à des groupes armés par le régime au pouvoir au Venezuela pour empêcher l’entrée de l’aide humanitaire dans ce pays.

« Le refus du régime de reconnaître l’urgence humanitaire conduit à une escalade des tensions », a déploré la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini dans une déclaration au nom des 28 États membres de l’UE.

« Nous rejetons l’utilisation de groupes armés irréguliers pour intimider les civils et les législateurs qui se sont mobilisés pour distribuer de l’aide », a-t-elle insisté.

« Des informations inquiétantes font état de troubles, d’actes de violence et d’un nombre croissant de victimes, en particulier dans les zones frontalières et parmi la communauté autochtone Pemon. Nous demandons instamment aux forces de l’ordre et aux organes de sécurité de faire preuve de retenue, d’éviter le recours à la force et de permettre l’entrée de l’aide », a-t-elle conclu.

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche leur « intention de passer aux actes pour soutenir l’opposant Juan Guaido », a averti le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo.

L’UE a « exclu de manière catégorique tout soutien ou toute acceptation à l’égard d’une escalade militaire au Venezuela » lors d’une réunion de ses ministres des Affaires étrangères lundi à Bruxelles.

Les troubles ont éclaté samedi aux frontières avec la Colombie et le Brésil, où les manifestants exigeaient l’entrée dans le pays de convois d’aide humanitaire. Plusieurs postes-frontières sont bloqués par l’armée fidèle à Nicolas Maduro, lequel refuse l’aide en dénonçant une tentative déguisée d’intervention américaine.

L’Union européenne s’est dit dimanche prête à accroître son aide, a par ailleurs annoncé Federica Mogherini.

L’UE engagé plus de 60 millions d’euros en 2018-2019 au titre de l’aide humanitaire et de l’aide au développement, a-t-elle précisé.