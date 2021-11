Venezuela: l'UE a observé des défaillances structurelles lors du scrutin régional

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a déclaré mardi que les élections régionales au Venezuela avaient été organisées dans des meilleures conditions que les précédents scrutins mais présentaient cependant des "défaillances structurelles".

Une mission d'observation électorale déployée pour observer ces élections dimanche, pour élire 23 gouverneurs, 335 maires et plus de 2700 conseillers d'Etat législatif et conseillers municipaux, a publié sa première évaluation du processus.

"La mission a confirmé que ces élections ont marqué le retour de la majorité des partis politiques et des candidats dans l'arène politique", fait part Josep Borrell dans une déclaration.

"Ces élections ont été organisées dans de meilleures conditions que les précédents scrutins en comparaison aux processus précédents, notamment via un conseil électoral renouvelé largement perçu comme le plus équilibré des 20 dernières années", est d'avis le chef de la diplomatie européenne.

"Cependant, la mission a observé des défaillances structurelles, comme des disqualifications politiques arbitraires, un accès inégal aux médias et un usage très large des ressources d'Etat durant la campagne électorale".

Josep Borrell affirme que la mission de l'UE, la première envoyée au Venezuela en 15 ans, va rester dans le pays d'Amérique latine "jusqu'à la fin de processus électoral".

Le vainqueur évident des élections est le président socialiste Nicolas Maduro.