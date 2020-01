Venezuela: Guaido se fait refouler une nouvelle fois du Parlement

Les forces de l’ordre ont une nouvelle fois empêché mardi Juan Guaido d’entrer au Parlement vénézuélien, où il comptait être réélu à la présidence de l’hémicycle. Dimanche, le chef de l’opposition avait déjà été refoulé, et avait tenté en vain d’escalader les grilles.

Juan Guaido avait quitté le siège d’un parti d’opposition pour se rendre avec d’autres députés en voiture au Parlement pour présider une séance depuis le perchoir que Luis Parra, un élu d’opposition rival de Juan Guaido, revendique lui aussi.

"Nous allons travailler aujourd’hui pour le Venezuela malgré la militarisation du Palais fédéral législatif", a déclaré le chef de file de l’opposition avant de quitter le siège d’Accion democratica, à environ 5 km de l’Assemblée nationale, où d’importants effectifs de la police et de l’armée étaient déployés.

Luis Parra avait lui aussi convoqué une séance et l’a averti qu’il pourrait assister à la séance mais depuis les bancs de l’Assemblée, "comme n’importe quel autre député", et non depuis le perchoir.

Présidence par intérim

Le rival de Juan Guaido s’est proclamé dimanche nouveau président de l’Assemblée nationale à la faveur d’un vote à main levée et avec le soutien des élus loyaux au président socialiste Nicolas Maduro. L’opposition a évoqué un "coup d’Etat parlementaire".

A l’issue de cette séance mouvementée, Juan Guaido avait organisé une séance parallèle au siège d’un journal d’opposition où il a été réélu à la présidence du Parlement par 100 députés. Ses alliés américains, mais aussi brésiliens et colombiens l’ont félicité pour sa réélection.

Dans la foulée, il avait convoqué ses pairs pour leur séance hebdomadaire de mardi, comme il le fait depuis sa première élection au perchoir il y a tout juste un an.

Depuis le 23 janvier 2019, Juan Guaido se prévaut de sa fonction de président du Parlement pour revendiquer le statut de président par intérim du Venezuela, pays qui traverse la pire crise de son histoire. Il est soutenu par près de soixante pays, dont les Etats-Unis.

L’opposant estime que Nicolas Maduro "usurpe" la fonction présidentielle depuis l’élection "frauduleuse" de 2018 qui lui a permis de se maintenir au pouvoir.

Mais en un an, Juan Guaido n’est pas parvenu à évincer le président socialiste qui continue à jouir du soutien de l’armée et de ses alliés cubains, chinois et russes.