Venezuela: Double veto russo-chinois à l'ONU sur un texte américain réclamant des élections

La Russie et la Chine ont mis leur veto jeudi à l'ONU à un projet de résolution des Etats-Unis appelant à des élections présidentielles "libres, justes et crédibles" et à des "livraisons d'aide humanitaire sans entraves" au Venezuela.

L'Afrique du Sud, membre non permanent du Conseil de sécurité, a aussi voté contre le texte américain qui avait le soutien de neuf pays, notamment européens et latino-américains.

La Russie a également déposé un projet de résolution, rejetant les menaces de recourir à la force et soulignant la première responsabilité du gouvernement vénézuélien pour toute aide internationale apportée au pays. Selon les diplomates, ce texte est également voué à l'échec.