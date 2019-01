Venezuela: Brésil, Colombie, Pérou et Canada reconnaissent Guaido, le Mexique soutient Maduro

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'il reconnaissait l'opposant Juan Guaido, président du Parlement vénézuélien, comme "président par intérim" peu après la déclaration de ce dernier en ce sens devant des milliers de partisans à Caracas.

Luis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des Etats américains (OEA), a lui aussi félicité Juan Guaido, peu après que celui-ci se soit autoproclamé "président en exercice" du Venezuela.

"Aujourd'hui, je reconnais officiellement le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaido, comme président par intérim du Venezuela", a indiqué M. Trump dans un communiqué diffusé au moment où des dizaines de milliers d'opposants et de partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro manifestaient à Caracas.

Le peuple du Venezuela a courageusement parlé contre Maduro

Jugeant que l'Assemblée nationale était "la seule branche légitime du gouvernement", M. Trump rappelle que cette dernière a déclaré le président Nicolas Maduro "illégitime".

"Le peuple du Venezuela a courageusement parlé contre Maduro et son régime et exigé la liberté et l'Etat de droit", ajoute-t-il. "Je continuerai à utiliser toute la puissance économique et diplomatique des Etats-Unis pour faire pression en faveur du rétablissement de la démocratie vénézuélienne", écrit encore le président américain.

Luis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des Etats américains (OEA), basée à Washington, a lui aussi félicité mercredi Juan Guaido, le président du Parlement vénézuélien, qui s'est autoproclamé "président en exercice" du pays.

"Nos félicitations à Juan Guaido, le président en exercice du Venezuela. Il a toute notre reconnaissance pour impulser le retour de la démocratie dans ce pays", a tweeté M. Almagro.

Le Brésil, la Colombie, le Pérou et le Canada ont eux aussi reconnu Guaido comme "président en exercice".

Le Mexique soutient Maduro

Le Mexique maintient son soutien au gouvernement du chef de l'Etat vénézuélien Nicolas Maduro, a déclaré le porte-parole du président Andres Manuel Lopez Obrador. "Nous reconnaissons les autorités élues selon la constitution vénézuélienne", a indiqué à l'AFP Jésus Ramirez, porte-parole du président mexicain.