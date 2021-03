Vatican: un homme raconte les viols et dénonce le silence de la hiérarchie

Un homme a raconté mercredi devant un tribunal du Vatican les agressions sexuelles et les viols qu'il affirme avoir subis, mineur, de la part d'un autre adolescent au pré-séminaire, et dénoncé le silence de leur encadrement. La victime présumée, âgée aujourd'hui de 27 ans, a témoigné à la barre du tribunal du Saint-Siège, appelé pour la première fois à juger des abus sexuels commis dans le cadre ecclésial et à examiner l'action de ses cadres pour les faire cesser.

Le plaignant, identifié par les initiales L.G., était âgé de 13 ans au moment des premières agressions en 2007 au pré-séminaire Saint-Pie X, situé en territoire pontifical. Il accuse Gabriele Martinelli, d'un an son aîné et devenu prêtre depuis, de l'avoir violenté pendant six ans.

Echanges écrits

L.G. affirme s'être ouvert en 2009 à l'ancien recteur du pré-séminaire, le père Enrico Radice, lui-même poursuivi pour avoir étouffé l'affaire et protégé Gabriele Martinelli. Il a toutefois reconnu qu'il n'avait pas été très "clair" dans ses confessions et n'avait pas explicitement dénoncé les abus.

Les avocats de la défense ont de leur côté présenté des échanges écrits entre les deux jeunes hommes après leur sortie du pré-séminaire, dont des vœux d'anniversaire sur Facebook ou un long message de la victime à son agresseur présumé l'accusant d'être jaloux de son amitié avec un autre enfant de chœur.

Au cours d'une précédente audience, Oscar Cantoni, l'évêque de Côme (nord) où Gabriele Martinelli a été ordonné prêtre en 2017, avait reconnu avoir demandé au jeune homme de verser 20.000 euros à la victime présumée, plus 5.000 euros pour les frais d'une enquête interne menée par le diocèse de Côme, après que des prêtres avaient dénoncé des comportements "sexuellement inappropriés".

Gabriele Martinelli, déjà interrogé par le tribunal, dénonce des accusations "infondées". Il travaille aujourd'hui dans un centre pour personnes âgées de Lombardie, région du nord de l'Italie.