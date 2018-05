Vatican: manifestation de catholiques antipédophilie sous les fenêtres du pape

Plusieurs dizaines de militants d'une association catholique luttant contre la pédophilie et la pédopornographie dans et hors de l'Eglise se sont rassemblés dimanche sous les fenêtres du pape François au Vatican pour réclamer une réelle "tolérance zéro".

À l'occasion de la 22e "Journée des enfants victimes" de la pédophile organisée par l'association "Meter", ses membres se sont joints, dans une ambiance festive avec t-shirts et casquettes jaunes, aux quelque 40.000 fidèles venus participer à la prière du dimanche midi avec le pape sur la place Saint-Pierre.

"Je salue les représentants de l'association Meter, que j'encourage à continuer dans l'engagement en faveur des enfants victimes de la violence", a déclaré Jorge Bergoglio depuis la fenêtre des appartements pontificaux.

Réveiller les consciences et délier les langues

"Nous venons à Saint-Pierre pour deux motifs: d'abord pour être au côté du pape, parce que nous savons que le pape est au côté des victimes, ensuite parce qu'on peut faire beaucoup plus, en créant une conscience nouvelle et une responsabilité commune, parce que la pédophilie est un phénomène mondial", a déclaré le président de "Meter", le prêtre italien Fortunato Di Noto.

"Il y a déjà eu des pas de franchis, on peut dire que l'Eglise a bougé, alors que des pays ralentissent la lutte contre la pédophilie, mais il est aussi vrai qu'il reste dans l'Eglise des poches de silence, d'indifférence, d'incrédulité face à ce que font certains prêtres", a-t-il expliqué.

"La tolérance zéro dont parle le pape doit être une tolérance zéro. Et nous sommes convaincus que si on l'aide toujours plus, il ne pourra pas se dérober, dans l'écoute et le soutien des victimes", a insisté ce prêtre.