Vatican : le pape célèbre une messe avec un cardinal en disgrâce

Le pape François a célébré jeudi en privé un rituel de la Semaine Sainte avec un cardinal qu'il avait congédié sans ménagement il y a quelques mois, dans un geste apparent de réconciliation. Le cardinal, Angelo Becciu, a été démis de ses fonctions importantes au sein du Vatican en septembre, après que le pape François lui avait dit qu'il avait été accusé d'avoir détourné des fonds d'oeuvres de charité du Vatican en faveur de ses frères et soeurs.

Mais jeudi, le pape a rendu visite à Angelo Becciu et a célébré une messe dans la chapelle de son appartement privé, a déclaré le cardinal dans un communiqué transmis aux journalistes qui suivent le Vatican. Une source vaticane a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter les "engagements privés" du pape, mais a estimé "qu'un tel geste fraternel, un jour comme le Jeudi Saint, ne semble pas étrange".

La messe du Jeudi Saint commémore le dernier souper de Jésus avec les douze apôtres, et fait partie des préparatifs du dimanche de Pâques, qui marque la résurrection de Jésus et est le jour le plus important du calendrier catholique. Le pape François célèbre normalement cette messe en public, mais cette année, il a délégué cette tâche au doyen du collège des cardinaux, Giovanni Battista Re, qui a dirigé un service dans la basilique Saint-Jean du Latran à Rome. Conformément à la réglementation sur le coronavirus, la fréquentation était restreinte.

Angelo Becciu a également été impliqué dans une affaire d'investissements à perte du Vatican à Londres, mais il a toujours clamé son innocence. Avant sa destitution, il dirigeait le département des saintetés du Vatican. Auparavant, de 2011 à 2018, il était Substitut aux Affaires générales, un rôle proche de celui du chef de cabinet de la bureaucratie centrale du Vatican. Il n'a été inculpé d'aucun crime.