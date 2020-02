Vaste opération antiterroriste au Niger, 120 "terroristes neutralisés"

Cent vingt "terroristes" ont été "neutralisés" au cours d’une opération militaire conjointe lancée le 1er février par des éléments des forces armées nigériennes et de la force française Barkhane dans le sud-ouest du Niger, a annoncé ce vendredi soir le ministère nigérien de la Défense.

L’opération a eu lieu dans le nord de la région de Tillabéri, située dans le sud-ouest du Niger et frontalière du Mali, a indiqué le ministère dans un communiqué.

"Le bilan à la date du 20 février 2020 s’établit comme suit : côté amis, aucune perte n’est à déplorer, côté ennemis, 120 terroristes neutralisés dont 23 dans le triangle Inatès, Tongo Tongo, Tilowa. Dix motos et divers équipements servant à la réalisation d’engins explosifs improvisés et à l’observation saisis et détruits", selon le texte.