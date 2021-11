Variant Omicron : le Canada interdit les voyageurs en provenance d’Égypte, du Nigeria et du Malawi

Le Canada, en réponse à la menace du nouveau variant Omicron du coronavirus, a interdit mardi l’entrée sur son sol aux voyageurs en provenance du Nigeria, du Malawi et de l’Égypte, portant à dix le nombre de pays d’Afrique bannis par Ottawa.

"Les ressortissants étrangers qui ont transité ou séjourné dans ces dix pays ne peuvent pas entrer au Canada s’ils y ont séjourné au cours des dernières deux semaines", a indiqué le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, lors d’une conférence de presse.

Toutefois, selon l’Organisation mondiale de la Santé, les interdictions générales de voyager ne vont pas empêcher la propagation du nouveau variant Omicron. "Les interdictions générales de voyager n’empêcheront pas la propagation internationale et elles font peser une lourde charge sur les vies et les moyens de subsistance", a averti mardi l’OMS. En outre, souligne-t-elle, ces mesures "peuvent avoir un impact négatif sur les efforts de santé mondiaux pendant une pandémie en dissuadant les pays de signaler et de partager les données épidémiologiques et de séquençage".