Variant delta prédominant: le Portugal bientôt classé "zone rouge" par l'Europe?

L'Allemagne a ajouté vendredi dernier le Portugal et la Russie à sa liste des pays "à variant", ce qui interdit pratiquement toutes les arrivées en provenance de ces deux États.

►►► : Hausse des contaminations liée au variant delta: le Portugal freine son déconfinement, restrictions à Lisbonne

À partir de mardi, seuls les citoyens allemands ou les résidents permanents en Allemagne seront autorisés à entrer sur le territoire en provenance de ces deux pays, les entreprises de transport ferré, aérien, routier ou maritime ayant interdiction d'acheminer d'autres types de passagers.

Les personnes admises en Allemagne seront contraintes de respecter une quarantaine de deux semaines, même avec un test négatif.

Portugal et Russie enregistrent une forte hausse des cas de contaminations au variant Delta du coronavirus, initialement apparu en Inde et nettement plus transmissible.

La Belgique pourrait-elle prendre la même décision? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. La conférence interministérielle devrait statuer sur l'adaptation de la "liste des pays à très haut risque" (pays où un variant préoccupant circule de façon importante) ce jeudi, sur base des recommandations du Risk assessment group.

Aucun pays européen ne fifure sur cette liste actuellement, hormis le Royaume-Uni. Toutes les personnes, même vaccinées ou avec un test négatif, revenant d’un pays à très haut risque doivent être mises en quarantaine pendant 10 jours.

Probablement en zone rouge d'ici peu

Mais les retours du Portugal pourraient quand même se compliquer pour les voyageurs d'ici peu. La Belgique calque sa classification sur celle de l'ECDC ( Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), qui met à jour sa carte et ses codes couleur le jeudi, sur base des données enregistrées le mardi.

Lors de la dernière mise à jour, le Portugal était classé en orange, avec une incidence de 125 cas /100.000 habitants, et un taux de positivité de 2,2%. Mais avec ce variant delta, les contaminations ne cessent d'augmenter, et l'incidence était montée ce dimanche à 168. Or, le pays sera classé en rouge s'il dépasse les 200 cas/100.000 habitants sur 14 jours. Si ce n'est pas ce mardi, il est probable que le taux soit atteint le mardi suivant. Le jeudi qui suit, le pays sera alors en rouge sur la carte de l'ECDC, et sera repris sur la liste des pays rouges le lundi par la Belgique.