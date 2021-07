Variant Delta, léger rebond de l’épidémie… Le point sur la situation sanitaire en France

En plus du volet vaccination, Emmanuel Macron pourrait annoncer certaines mesures durcissant l’accès à des évènements ou lieux potentiellement propices à la contagion, via une extension du pass sanitaire qui permettra de vérifier le statut sanitaire d’une personne.

Le président français "parlera de la situation sanitaire et de son évolution, à la lumière des données de l’épidémie dans les autres pays, et de l’importance de la vaccination", indique-t-on dans son entourage.

Concernant les chiffres en France, la tendance des contaminations est à la hausse, avec 4256 nouveaux cas enregistrés ce dimanche, contre 2549 il y a une semaine. Elles pourraient monter "au-dessus de 20.000 début août si nous n’agissons pas", a mis en garde ce dimanche le ministre de la Santé français Olivier Véran.

Le taux de positivité (nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués) est actuellement de 1,2%. En Belgique, les dernières données affichent un taux est de 1,5%.

A propos du taux d’incidence ou le nombre de cas pour 100.000 habitants, il était, en France, de 34,7 le 8 juillet dernier, ce qui représentait une augmentation de plus de 60% en 7 jours. Le site de Santé publique France observe, par ailleurs, une nette augmentation du taux d’incidence chez les 15-64 ans, et plus particulièrement chez les 15-44 ans, donc d’abord chez la population plus jeune et plus active socialement.

Toutefois, dans d’autres pays, la situation semble plus préoccupante. A titre de comparaison, ce vendredi 9 juillet en Espagne, 21.879 nouveaux cas ont été répertoriés par les autorités, note RTVE. Et la radio/télévision publique du pays donne un taux d’incidence actuel de 316,77 (le plus haut depuis le 19 février dernier). L’incidence la plus forte se trouve parmi les 20-29 ans. Notons que c’est aussi la tranche d’âge où la vaccination est la moins avancée.

►►► À lire aussi : Coronavirus : les contaminations explosent en Espagne, notamment chez les jeunes