Vague de froid: voici un tour en images de la situation en Europe

100 trains ont été annulés, la circulation routière et routière arrêtée, le tramway a déraillé à Bucarest. 50 routes nationales ont été fermées dans le sud du pays à cause de la neige abondante et du blizzard.

Irlande:

L'autorité météorologique irlandaise, a émis un avertissement de météo rouge pour Dublin et les régions voisines. Il a émis sa plus haute alerte après de fortes chutes de neige durant la nuit, qui ont conduit à des accumulations atteignant 16 cm dans l'est du pays. Plus de neige est prévue tout au long de la journée avec les averses les plus fortes et les plus fréquentes dans l'est.

Le Premier ministre, Leo Varadkar, appelle les gens dans les zones d'alerte rouges à ne pas faire de voyages inutiles et à rester à l'écoute des médias pour les mises à jour.

Il a déclaré que l'armée était en alerte si nécessaire et a ajouté qu'il n'y avait aucune menace pour la sécurité alimentaire.