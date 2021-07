Vague de froid au Brésil: jusqu’à moins 10 degrés sous zéro, des sans-abri meurent et les plantations de café souffrent du gel

Brésil: les sans-abri à la merci du froid - 31/07/2021 Maria Madalena Dutra, sans-abri de 36 ans à Sao Paulo : "C'est ainsi que nous avons improvisé notre maison avec des couvertures pour nous protéger du froid." "Hier, il faisait si froid que nous avons allumé un briquet dans nos mains pour nous réchauffer. Nous ne pouvions rien ressentir. Hier a été douloureux." Antonio Pacheco, 36 ans, sans-abri : "Quand il est environ 19h-20h, nous essayons de rester dans nos couvertures et d'éviter de marcher. Il fait froid, la solution est de s'allonger pour rester au chaud." "Ici, deux sans-abri sont morts, au parc D. Pedro. Chaque année, des gens meurent. Ce n'est pas seulement cette année. Chaque année, quand il fait froid, des gens meurent. Christian Braga, fondateur de l'ONG Group of Social Attitude, s'adressant à une personne sans domicile fixe : "Cela semble paradoxal, des gens meurent de froid dans une ville tropicale, dans un pays tropical comme le Brésil, des gens perdent la vie à cause du froid. Cela montre à quel point nous avons échoué en tant que société à unifier les efforts pour résoudre les problèmes."