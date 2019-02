Vague de froid à Chicago: un généreux bienfaiteur offre l'hôtel aux SDF

Son histoire est en train d’émouvoir toute l’Amérique. Alors qu’ une vague de froid polaire s’abat sur le nord-est du pays , un anonyme a décidé d’offrir l’hôtel pour quelques jours à des personnes sans-abri. On ignore tout de lui/elle mais son geste a été rapporté par le Chicago Tribune et Associated Press.

12 morts déjà

Des millions d’Américains subissent les températures polaires dans le nord des États-Unis, forçant les autorités à fermer les écoles, à suspendre avions ou trains et à ouvrir des centres d’accueil d’urgence pour les plus vulnérables. Cette brutale vague de froid, provoquée par un vent polaire venu de l’Arctique, a causé la mort d’au moins douze personnes, selon les médias américains. Les températures ressenties ont chuté encore plus bas que moins 45°C dans le Midwest septentrional. La plupart des administrations locales, des entreprises et des écoles sont fermées. La poste américaine a prolongé la suspension de sa distribution de courrier dans plusieurs Etats. Face à cette « masse d’air arctique sans précédent », affectant quelque 60 millions de personnes, les populations touchées sont encouragées à rester à l’abri chez elles.