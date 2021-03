Vaccins, pêche : les défis de la nouvelle patronne nigériane de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala

Première femme et première Africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala commence ce lundi 1er mars un mandat historique. L'institution située sur les bords du Léman sort de 6 mois de vacance de pouvoir et est confrontée à d'énormes défis en pleine crise économique et sanitaire mondiale. Forte d'une expérience de 25 ans à la Banque mondiale, l'ancienne ministre nigériane des Finances devra redynamiser le processus de négociation de l'organisation, corseté par la règle du consensus et torpillée par l'administration Trump.

La Nigériane se dit prête : "Je pense que l'OMC est trop importante pour être ralentie, paralysée et moribonde", explique-t-elle à l'AFP. "Ce n'est pas juste".

Une économiste de haut vol aux goûts simples

A 66 ans, Ngozi Okonjo-Iweala a une belle carrière derrière elle. Elle a brisé plusieurs plafonds de verre. Fille d'un professeur, elle étudie l'économie à Harvard puis au MIT aux Etats-Unis où elle s'installera à Washington pour une brillante carrière à la Banque mondiale. Elle termine au second poste de direction le plus élevé en 2007 avant de retourner au Nigéria. Entre 2003-2006 elle y avait déjà été ministre des Finances, une première pour une femme, poste qu'elle occupera à nouveau de 2011 à 2015 avec à la clé un programme de réformes dont elle est fière.

A la Banque mondiale, elle est à l'origine de plusieurs initiatives d’aide aux pays à faible revenu, en particulier en levant près de 50 milliards de dollars en 2010 auprès de donateurs.