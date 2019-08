Vaccins et traitements: de nouvelles armes dans la lutte contre Ebola

La course au développement de traitements et de vaccins contre Ebola s'est accélérée depuis la plus grande épidémie de l'histoire qui a dévasté l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016.

Un vaccin expérimental a été distribué l’an dernier en République Démocratique du Congo, et a été utilisé pour la première fois à grande échelle lors d’une épidémie précédente dans une autre région au Nord-Ouest du pays, laquelle a été rapidement contenue. Depuis, plus de 180.000 personnes en ont bénéficié, et la vaccination est un élément important de la stratégie de lutte contre l’épidémie, qui sévit depuis un an à l’Est de la RDC, responsable de plus de 1900 morts.

Tenter de convaincre les réticents

Ce vaccin, produit par le laboratoire américain Merck, est adapté aux situations de crise, car il s'injecte en une seule dose et assure une immunité dans les 10 jours. La méthode utilisée pour l’instant est une vaccination dite "en anneau". "Nous identifions les contacts des personnes atteintes du virus, et les contacts de ces contacts, et nous les vaccinons, dit le docteur Gaston Tshapenda, qui coordonne la "Riposte" à Béni, la structure de coordination de la lutte contre Ebola orchestrée par le ministère congolais de la Santé. Il s’agit d’une vaccination volontaire, mais nos équipes sur le terrain tentent de convaincre les personnes qui ont des réticences."

La méfiance d’une partie de la population envers le vaccin reste un obstacle et des rumeurs diverses circulent. Le débat s’est encore un peu plus animé ces dernières semaines, alors que l’OMS a recommandé l’introduction d’un deuxième vaccin expérimental, produit par le laboratoire belge Janssen, filiale de l'Américain Johnson & Johnson. Ce vaccin devrait cependant être administré en deux doses, à 6 semaines d’écart. Une démarche qui semble plus difficile à mettre en œuvre dans le contexte local. Certains y voient un outil de plus dans la lutte contre la maladie, d’autres s’y opposent vivement et redoutent que des laboratoires se servent des populations vulnérables pour tester leurs produits.

Enrayer l'épidémie d'Ebola, avec les moyens du bord