Vaccins anti-coronavirus : l'Inde envoie des millions de vaccins au Brésil et au Maroc

Les premières livraisons de vaccins contre le coronavirus produits en Inde ont été expédiées vers le Brésil et le Maroc, a indiqué vendredi le ministère indien des Affaires étrangères.

Les deux pays devraient chacun recevoir deux millions de doses du vaccin développé par AstraZeneca, selon le ministère brésilien de la Santé et le média marocain 2M.

L'Inde est l'un des plus grands producteurs de vaccin au monde. La plupart sont vendus à bas prix aux pays disposant de moins de ressources.

Le pays donne également gratuitement des centaines de milliers de doses à des pays de la région dans le cadre de ce qu'il appelle sa diplomatie vaccinale.

En raison de sa population gigantesque, l'Inde a aussi besoin d'énormément de doses du vaccin contre le coronavirus et a commencé récemment sa campagne de vaccination. Environ 300 millions d'habitants devraient être vaccinés d'ici l'été, soit moins d'un quart de la population (1,3 milliard).

Le Brésil, de son côté, vient d'approuver en urgence les vaccins d'AstraZeneca et du chinois Sinovac. Il a entamé sa campagne de vaccination, non sans difficultés notamment parce que le gouvernement, sous pression publique, l'a démarrée plus tôt que prévu.

Selon l'agence de presse Agencia Brasil, le pays d'Amérique du Sud veut tester la qualité et la sécurité du vaccin venu d'Inde samedi et le distribuer ensuite aux États le même jour.