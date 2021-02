Ursula von der Leyen : "Il y a eu des erreurs sur la vaccination au niveau de l'Union européenne"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a reconnu mercredi quelques erreurs dans le travail de l’exécutif européen sur la vaccination, entre autres dans l’imbroglio sur les exportations de vaccins vers l’Irlande du Nord. "Il y a eu des erreurs dans le processus de décision […] Je le regrette profondément", a-t-elle expliqué face au Parlement européen réuni en plénière.

Elle a reconnu, entre autres, avoir été trop optimiste sur la production de masse de vaccins. Mais Ursula von der Leyen a défendu sa stratégie d’achats groupés de vaccins au nom des 27. Une stratégie qui, selon, garantit des vaccins sûrs et efficaces, accessibles à tous les Européens. La présidente de la Commission a aussi promis plus de transparence, une des principales exigences des parlementaires européens.

Ursula von der Leyen était très attendue. Plus de 120 eurodéputés se sont exprimés, des prises de parole globalement modérées. La stratégie vaccins de la Commission a reçu un large soutien, notamment du PPE, le groupe démocrate-chrétien, la famille politique d’Ursula von der Leyen : "Il était juste de ne pas faire de différence des citoyens de première et de seconde classe, de garder l’Europe unie."

Rester unis et constructifs, c’était aussi le message envoyé dans les rangs socialistes où on a insisté sur le besoin de transparence : "Ce parlement doit avoir un groupe de suivi avec la Commission pour obtenir toutes les informations, parce que nous avons investi beaucoup d’argent public."

Les attaques personnelles contre Ursula von der Leyen ont été plus rares mais il y en a eu, comme ici venant d’une députée Renew : "Ce que nous avons vu jusqu’ici, c’est un manque de communication, pas de contrôle démocratique, refus des questions des journalistes. Lors d’une crise, c’est la recette du désastre."

Plus dure, la gauche radicale a pointé la faiblesse de la Commission face aux labos pharmaceutiques : "J’ai le sentiment Madame von der Leyen que les dirigeants des big pharma ont fait la loi à votre place." Les critiques les plus virulentes sont venues de l’extrême avec quelques appels, mais pas beaucoup, à la démission.

L’Irlande et le Brexit

Fin janvier, confrontée à la firme AstraZeneca qui revoit à la baisse ses livraisons prévues pour l’Union européenne, la Commission introduit à la hâte un nouveau mécanisme de "transparence" et d’autorisation des exportations de vaccins contre le coronavirus. Il prévoit un contournement des règles du "protocole nord-irlandais", partie essentielle de l’accord Brexit, ce qui est condamné de toutes parts. La Commission fait rapidement marche arrière, mais ce faux pas a marqué les esprits et est venu nourrir les critiques de Londres et des unionistes nord-irlandais.

"Finalement", les choses ont été rectifiées, s’est défendue Ursula von der Leyen. "La Commission fera tout son possible pour préserver la paix sur l’île (d’Irlande), comme elle l’a fait durant tout le processus du Brexit", assure-t-elle.

Un calendrier trop optimiste au départ

Avec les retards de livraisons et les passes d’armes avec les laboratoires, notamment AstraZeneca, Ursula von der Leyen a déclaré que 26 millions de doses de vaccins avaient désormais été réparties entre les 27 pays de l’UE et que 70% des adultes européens devraient avoir été vaccinés d’ici la fin de l’été.

"Globalement, nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse […] On ne crée pas un site de production du jour au lendemain, et ces vaccins intègrent jusqu’à 400 composants. En quelque sorte, la science a dépassé l’industrie", souligne-t-elle.

"Et cependant, c’est un fait que nous ne sommes pas aujourd’hui là où nous voudrions être dans la lutte contre le coronavirus", a-t-elle dit devant le Parlement européen.

"Nous avons été en retard avec l’approbation (des vaccins). Nous avons été trop optimistes sur la production de masse. Et peut-être avons-nous eu aussi trop de certitudes sur le fait que les commandes seraient effectivement livrées dans les temps", a-t-elle ajouté.

La présidente de la Commission admet aussi qu’une succession d’erreurs a conduit à la décision de contrôler les exportations de vaccins.

Ursula von der Leyen défend la centralisation des commandes de vaccins par la Commission, qui a évité selon elle une situation injuste dans laquelle quelques grands pays auraient pu profiter de leur puissance pour s’octroyer les doses disponibles.

Elle juge aussi que l’Union européenne ne pouvait pas se permettre de précipiter ses procédures de validation de vaccin, quitte à ce que cela lui fasse perdre trois ou quatre semaines sur d’autres pays. "Il n’y a pas de compromis à faire lorsqu’il s’agit d’injecter une substance biologiquement active sur une personne en bonne santé, c’est pour cela que nous nous appuyons sur le processus de contrôle de l’EMA, notre Agence européenne des médicaments, et oui, le processus prend de 3 à 4 semaines supplémentaires".