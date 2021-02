Vaccination mondiale : à l'initiative de Londres, le Conseil de sécurité de l'ONU entre dans le débat

CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il faire du vaccin un bien public ? (19/150) - 28/01/2021 De nombreuses voix s'élèvent pour suspendre les droits de brevet pour les vaccins contre le coronavirus. Objectif: rendre les gouvernements moins dépendants du secteur pharmaceutique et résoudre les problèmes de retard de production et d'inégalité d'accès au vaccin dans le monde. Faut-il faire du vaccin un bien universel et commun? On en débat ce soir avec Mireille Buydens, avocate et professeure à l'ULB et Jean Hermesse, expert en soins de santé.