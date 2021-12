Vaccination des enfants contre le Coronavirus : cette vidéo virale du médecin Robert Malone est trompeuse

4 images Capture d’écran prise sur Twitter le 21/12/2021. © Capture d’écran Twitter / AFP

"Je voulais vous faire connaître les faits scientifiques concernant ce vaccin génétique qui est basé sur la technologie ARNm que j’ai inventée", affirme-t-il, face caméra, dans un argumentaire de 4 minutes 40 en anglais sur les dangers des vaccins anti-Covid utilisant cette technologie. Le texte intégral de son intervention a également été publié sur le site "Global Covid Summit".

Des affirmations passées en revue

4 images Le fonctionnement des vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna. © AFP

"Avec ces vaccins, on amène une molécule d’ARN qui va faire produire de façon très transitoire par des cellules immunitaires la protéine Spike du virus, ce qui va inciter les lymphocytes à réagir, mais cet ARN ne persiste pas et ne reste pas dans le corps", soulignait également fin août Anne Galy, directrice du laboratoire public Integrare et de l’Accélérateur de recherche technologique en thérapie génomique de l’Inserm. C’est également ce qu’indiquait l’Inserm dans un document consacré en décembre 2020 à l’ARN messager. "Adressée directement aux ribosomes (molécules qui servent à fabriquer les protéines en décodant l’ARN messager, ndlr), sans passer par le noyau des cellules, cette molécule ne peut en aucun cas interagir avec notre génome ni conduire à son altération : rien à voir avec une thérapie génique ou la création d’un OGM !", écrivait l’Institut de recherche. "Ce vaccin peut causer des dommages du système reproducteur" - Déclaration pas étayée C’est une théorie extrêmement répandue sur les réseaux sociaux : le vaccin à ARN messager pousserait le système immunitaire à attaquer une protéine impliquée dans le développement du placenta, la syncytine-1, conduisant ainsi à une infertilité chez les femmes. Mais cette thèse, que semble reprendre à son compte le docteur Malone, n’a à l’heure actuelle pas été étayée et est en réalité très improbable tant le risque que l’organisme "se trompe" de cible est infinitésimal voire inexistant, ont expliqué plusieurs spécialistes à l’AFP dans cet article publié mi-décembre 2020. Une étude sur l’animal, dans laquelle le vaccin Pfizer a été administré avant et pendant la gestation, n’a relevé aucun effet indésirable lié au vaccin sur la fertilité et le développement du fœtus, explique le fabricant sur son site. Une étude publiée en avril 2021 dans le New England Journal Of Medicine portant sur 35.691 femmes enceintes vaccinées "n’a mis en évidence aucun risque particulier" sur leur santé. L’AFP a également vérifié des affirmations similaires ici. "A ma connaissance, les vaccins à ARN qui ont été utilisés sur plusieurs centaines de millions d’individus dans le monde n’ont jamais montré aucune atteinte au niveau du cerveau ni au niveau de la reproduction", abonde Frédéric Altare, directeur de recherche à l’Inserm, contacté le 20 décembre 2021. ►►► À lire aussi : Aucune preuve n’indique que les vaccins contre le Covid-19 causent des problèmes de fertilité masculine Ce constat s’applique également à l’appareil reproducteur des hommes. "Le vaccin à ARN reste localement, il ne va pas se promener partout dans vos testicules, qui sont un sanctuaire immunologique. Et on n’a jamais vacciné quelqu’un dans les testicules…", indiquait en mars 2021 le professeur Jean-Daniel Lelièvre, immunologiste à l’hôpital Henri Mondor de Créteil, à l’AFP. "Cette nouvelle technologie n’a pas été testée de manière adéquate" - Déclaration infondée Les vaccins contre le Covid-19 autorisés en Europe ont suivi les étapes imposées à chaque traitement avant une mise sur le marché européen et hexagonal : une première phase pour évaluer l’éventuelle nocivité du produit, une deuxième pour le tester sur un nombre limité de malades et une troisième pour juger de l’intérêt thérapeutique auprès d’un échantillon plus étendu. Les résultats de la phase 3 des essais cliniques, qui se déroule sur des milliers de volontaires ont été communiqués (par exemple ici pour Moderna et ici pour Pfizer en décembre) mais peuvent être mis à jour et complétés ensuite, au terme de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle accordée à ces vaccins. Dans le cadre de cette procédure d’urgence, l’Agence européenne des médicaments (AEM) a accordé des autorisations pour un an, renouvelables. "L’AMM conditionnelle rassemble tous les verrous de contrôles d’une autorisation de mise sur le marché standard pour garantir un niveau élevé de sécurité pour les patients", affirme l’Agence nationale du médicament (ANSM) sur son site. L’AEM souligne, elle aussi, que les vaccins contre le Covid ne peuvent être autorisés en Europe que s’ils "satisfont à toutes les exigences de qualité, de sécurité et d’efficacité définies dans la législation pharmaceutique de l’Union européenne". Une fois toutes les données complémentaires fournies, l’AMM conditionnelle peut être transformée en AMM standard. Aux Etats-Unis, la régularité de certains essais cliniques du vaccin Pfizer a été contestée par une ancienne employée de Ventavia, un sous-traitant qui était chargé de mener une petite partie des essais pour le compte du géant pharmaceutique. Selon cette femme, des manquements auraient été commis lors de certains de ces tests. ►►► À lire aussi : Y a-t-il réellement un "Pfizergate" ? Des essais cliniques du vaccin anti-Covid sont-ils remis en question ? Ce sous-traitant n’avait toutefois mené des tests qu’auprès d’un millier de personnes alors que le vaccin a, au total, été évalué sur environ 44.000 personnes à travers le monde. Après ces accusations, les autorités américaines de la FDA avaient réitéré leur "pleine confiance dans les données qui ont conduit à soutenir l’autorisation du vaccin Pfizer/BioNTech". Il faut au "moins 5 ans" pour évaluer les risques de l’ARNm et les effets néfastes des nouveaux médicaments surviennent "souvent des années plus tard" - Déclaration non étayée A ce jour, les données scientifiques n’étayent pas ces deux affirmations et le caractère "nouveau" de l’ARN messager est minimisé par l’Académie de médecine qui rappelle que "les scientifiques et les industriels ont élaboré et amélioré depuis plus de trente ans la technologie des plateformes à ARN messager qui s’est avérée très efficace pour la vaccination contre le SARS-CoV2". Cette technologie, couplée à une accélération tous azimuts des procédures de recherche, de production industrielle et d’évaluation comme l’explique cette dépêche AFP, a ainsi permis le développement et la mise sur le marché de vaccins anti-Covid en moins d’un an, alors qu’il faut compter en moyenne dix ans habituellement.

4 images Capture d’écran du site de l’Agence européenne des médicaments montrant la procédure accélérée mise en place pour développer les vaccins anti-Covid. © AFP

"L’ARN du vaccin ne reste pas dans l’organisme mais est décomposé peu après la vaccination", explique l’EMA, ce que confirme Eric Muraille, biologiste et immunologiste à l’Université libre de Bruxelles et maître de recherches au Fonds de la recherche scientifique : "Les organes fabriquent des protéines virales grâce à l’ARN des vaccins, mais ils le font pendant très peu de temps : l’ARN n’est pas stable et le temps de persistance chez l’animal a été estimé à 48 heures. Ensuite l’ARN messager n’est plus présent dans nos cellules", a-t-il expliqué à l’AFP le 17 février 2021. Les anticorps ne peuvent donc pas trouver des protéines virales plusieurs mois après la vaccination dans les cellules ou dans les organes. "On n’a aucun exemple où les effets indésirables ne se seraient pas révélés dans les deux mois et ça s’explique par le fait que le vaccin disparaît très vite. Ce qui reste c’est l’activation de l’immunité, les anticorps etc. et dans ce cas c’est au moment où ils sont au plus haut dans les deux mois que doivent se voir des phénomènes d’auto-immunités : Guillain-Barré, narcolepsie etc.", a indiqué à l’AFP le 21 décembre Matthieu Molimard, chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux. ►►► À lire aussi : Les vaccins contre le coronavirus sont-ils toujours en phase 3 ? Les vaccinés sont-ils des cobayes ? "La fréquence des effets secondaires graves associés aux vaccins Covid-19 est très basse et n’est aucunement inquiétante. Nous ne disposons cependant pas encore d’un recul important sur ces vaccins, la prudence reste donc de mise. Mais, de manière générale, il n’a été observé que très rarement des effets secondaires tardifs graves avec des vaccins", indiquait encore à la RTBF le professeur Éric Muraille en juillet 2021. Aujourd’hui, les vaccins autorisés font, comme tout nouveau produit médical, l’objet d’une phase de pharmacovigilance pour suivre les effets secondaires. La sécurité des vaccins continue d’être surveillée de près par l’OMS et par l’Agence européenne des médicaments qui recensent et étudient tout effet indésirable survenu après l’administration d’un vaccin. En Belgique, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) assure également une surveillance des vaccins contre le Covid-19 et publie des points réguliers sur leurs effets indésirables. A ce jour, environ 645 millions de doses de vaccins ont été administrées dans l’Union européenne à 316 millions de personnes, soit 70% de la population. Si de très rares affections ont été associées à l’AstraZeneca (thromboses), aux vaccins à ARN messager (péricardite, myocardite) ou au Johnson & Johnson/Janssen (syndrome de Guillain-Barré), la plupart des effets secondaires sont bénins (douleurs au point d’injection, fièvre…). Ces effets potentiels restent ainsi extrêmement rares au regard du nombre de doses injectées. L’Agence Européenne des médicaments continue donc de conclure, dans un avis du 9 juillet (en anglais), que "les bénéfices de tous les vaccins Covid-19 autorisés continuent de surpasser leurs risques, étant donné le risque de la maladie du Covid-19, les complications qui lui sont associées, et le fait que des preuves scientifiques montrent qu’ils réduisent les décès et les hospitalisations dues au Covid". "Il n’y a aucun bénéfice à la vaccination pour vos enfants ou votre famille vu le faible risque que représente le virus" - M anque de contexte Cet argument de Robert Malone, qui passe sous silence les cas de formes graves auxquelles peuvent être exposés certains enfants, est réfuté par Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l’Hôpital Henri-Mondor à Créteil et expert sur la question des vaccins à la Haute autorité de Santé. "L’enfant a une place particulière dans l’infection Covid qui est beaucoup moins importante que celle de l’adulte mais qui n’est pas nulle pour autant", explique-t-il, contacté par l’AFP le 20 décembre. "On ne peut pas dire que les enfants ne représentent pas un réservoir et qu’il n’existe pas un risque pour les enfants même si ce risque est effectivement très inférieur à celui des adultes". "D’un point de vue individuel, on sait qu’il y a des enfants qui sont très exposés à des formes graves notamment quand leur système immunitaire est défaillant, lorsqu’il y a des pathologies chroniques sous-jacentes, lorsqu’ils sont immunodéprimés", abonde Vincent Maréchal, chercheur en virologie à l’université Paris Sorbonne. "Là, on touche à peu près 360.000 enfants en France, pour lesquels la vaccination semble très pertinente". "Aujourd’hui, il y a des circonstances dans lesquelles c’est évident qu’il faut vacciner les enfants, lorsqu’ils sont à risque de développer des formes graves, la question c’est quel serait le gain d’une extension de la vaccination pour tous les enfants", ajoute-t-il. Par ailleurs, dans l’avis rendu par le Conseil supérieur de la Santé belge au sujet de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, celui-ci recommande d’abord : Le "renforcement de la primo-vaccination pour la population générale adulte, cela reste prioritaire dans la lutte contre le Covid-19 sévère et doit continuer à être fortement encouragée". La "mise en place rapide d’une dose de rappel pour les groupes précédemment déterminés". La "vaccination contre le Covid-19 des enfants âgés de 5 à 11 ans présentant des comorbidités […] ou en contact étroit avec des personnes à risque". "La vaccination contre le Covid-19 doit être proposée aux enfants sans comorbidité âgés de 5 à 11 ans et doit être basée sur une base individuelle et volontaire de l’enfant et de ses parents ou de son représentant légal". L’avis précise également les points suivants : "Bien que l’effet direct sur la santé de la vaccination d’enfants en bonne santé puisse être limité, une réduction des infections et de la transmission dans la société serait bénéfique pour les enfants car elle permettrait d’éviter les fermetures d’écoles et les périodes de quarantaine".

"Les enfants infectés peuvent contribuer à la propagation de la maladie dans les écoles et au sein des ménages, ainsi que dans les groupes vulnérables, et la société pourrait donc bénéficier de la vaccination contre le COVID19 dans cette tranche d’âge".

De nombreux pays ont déjà ouvert la vaccination aux enfants de moins de 12 ans comme les Etats-Unis, Israël, le Canada, ou en Europe : l’Autriche, la Grèce, la Hongrie, le Danemark, le Portugal ou encore l’Espagne. Les résultats de la vaccination chez les moins de 12 ans dans des pays comme les Etats-Unis, qui utilisent aussi le vaccin de Pfizer, permettent d’avoir des données en vie réelle, soulignent les scientifiques. "Ce sont des observations qui sont importantes pour prendre une décision avec, malgré tout, quelques limites", expliquait début décembre Frédéric Rieux-Laucat, directeur de recherche à l’Inserm, et directeur du laboratoire d’immunogénétique des maladies auto-immunes pédiatriques à l’Institut Imagine. En Belgique, la Conférence interministérielle Santé a suivi l’avis des experts. ►►► À lire aussi : Découvrez l’ensemble de nos articles de fact checking Olga Chatzis, membre du Conseil supérieur de la Santé et de la Task Force Pédiatrique pour la gestion de la pandémie de Coronavirus expliquait également sur l’antenne de la Première le 20 décembre que le vaccin de Pfizer développé pour les enfants est "efficace" mais aussi que "un des espoirs en vaccinant les enfants c’est diminuer les transmissions du virus vers les adultes et personnes à risque". La pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires St-Luc insistait pour que les enfants soient consultés : "Bien sur, je pense que même un enfant de 5 ans est capable d’avoir un avis, même s’ils ne veulent juste pas avoir de piqûre. D’autres plus âgés peuvent comprendre l’intérêt de la vaccination et ils veulent aussi parfois participer eux-mêmes à l’effort collectif." Enfin, concernant l’émergence du variant Omicron, il n’y a actuellement pas de consensus scientifique clair sur la réponse des enfants vaccinés face à ce variant. Des données supplémentaires seront nécessaires pour établir clairement l’efficacité du vaccin de Pfizer adapté aux enfants sur Omicron.