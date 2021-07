Vaccination, déconfinement accéléré et fin des gestes barrière en Angleterre : le pari osé de Boris Johnson

6 images Cycliste devant une fresque représentant une rose (symbole du Lancashire) et le mot "Believe" ("Croire") à Blackburn le 16 juin. © AFP

19 juillet, l’échéance et la délivrance

Boris Johnson au 10, Downing street, le 23 juin 2021 © AFP Le médecin responsable pour l'Angleterre, le professeur Chris Whitty, rangé aux côtés du Premier ministre a averti que l'épidémie était "importante et en augmentation". Mais les modèles suggèrent que les services de santé seront en mesure de faire face à la pression, stipule-t'il.

Telle une grippe

Pourquoi tel timing? Pour éviter un encombrements des hôpitaux en janvier. Selon le gouvernement, il s'agirait donc d'un "dernier recours pour éviter une pression insoutenable" soutient-on du côté des ministres. Il y aura donc encore des malades et des décès, mais comme dans le cadre d'une grippe saisonnière. Il faudra donc que la société "vive avec" mais sans forcément mettre le pays à l'arrêt. ►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus Si nous n’allons pas de l’avant maintenant, quand allons-nous continuer le faire ? "Si nous n’allons pas de l’avant maintenant, quand allons-nous continuer le faire ?" a ainsi lancé Boris Johnson en conférence de presse. Ainsi, le moment serait le bon. Le virus se propage encore plus facilement quand il fait plus froid. Un virus qui aime davantage le temps frisquet et qui profite de l’affaiblissement des organismes. Quand l'automne sera venu, les vacances scolaires terminées, le timing ne serait plus plus opportun selon lui pour risquer de submerger les hôpitaux. "Nous courons le risque soit d’alléger les mesures à un moment très difficile où le virus a un avantage, pendant les mois les plus froids, soit encore de tout reporter à l’année prochaine"

6 images Boris Johnson, le 5 juillet © AFP

6 images Désinfection des sièges de spectateurs au tournoi de Wimbledon, le 3 juillet © AFP

A lire aussi : Coronavirus : le Royaume-Uni organise un sommet pour améliorer la couverture vaccinale à Londres "Bojo" critiqué Johnson prend donc en fait un pari. Avec une liberté toute retrouvée dans la population et une réouverture qu’il qualifie de "big bang", la situation pourrait se révéler néfaste. Il a été cependant mis en garde. Tout d’abord par une partie du corps scientifique. Selon le Figaro, la "British Medical Association" s’est opposée à ce relâchement. Cité par The Guardian, Jude Diggins, directeur intérimaire du Royal College of Nursing, a, lui, déclaré : "Cette maladie ne disparaît pas le 19 juillet. Aucun vaccin disponible n’est efficace à 100%… Le port du masque public est simple et bien établi. Le gouvernement regrettera le jour où il a envoyé le mauvais signal par opportunisme politique." D’autres sons de cloche sonores des scientifiques mettent en garde le gouvernement. Selon eux, même si le lien entre les cas de contaminations et les hospitalisations est affaibli, "ce lien n’est pas complètement rompu". Opportunisme politique Un puissant syndicat, Unite, a pour sa part recommandé que le masque soit aussi toujours obligatoire dans les transports publics.

6 images Keir Starmer, le chef du "Labour" (opposition) à la Chambre des Communes, à Londres, le 30 juin 2021 © AFP

Ensuite, même si les conservateurs (le parti du Premier ministre) se sont réjouis à la Chambre des Communes, une partie du monde politique se montre beaucoup plus circonspecte. Johnson serait dans la "gestion de parti, pas de l’intérêt public", disent ses opposants, comme Keir Starmer, le chef du Labour (travaillistes). Dans le camp rouge, on dit ainsi, par la voix de son leader : "Nous avons besoin d’un plan approprié et il est imprudent de supprimer toutes les protections en même temps, alors que le taux d’infection continue d’augmenter. Nous avons besoin d’une approche équilibrée". Et ce dernier à dénoncer le fait que des millions de personnes, n’ayant pas eu les deux vaccins, seraient exposées à "contracter une longue maladie". Dominic Cummings, ancien conseiller de Johnson devenu son principal critique, a déclaré que le Premier ministre était en mode "laisser faire". A lire aussi : Boris Johnson a qualifié son ministre de la Santé de "putain de nul", selon son ex-conseiller "C’est à la majorité silencieuse et sensée de prendre l’initiative" dit-on aussi du côté des sceptiques. Il s’agit donc d’une invitation à continuer de vivre avec le masque et les gestes barrières, malgré cette liberté qui va s’emparer de l’Angleterre. Les autorités ont ainsi déclaré, à l’instar de Boris Johnson, qu’ils continueraient à porter le masque dans des endroits bondés ou si des personnes le leur demandaient… C’est à la majorité silencieuse et sensée de prendre l’initiative

Alea jacta est

Il est aussi à noter que la vaccination outre-Manche continue. Boris Johnson a annoncé une accélération de la vaccination des moins de 40 ans, dont l’intervalle entre les doses passera de 12 à 8 semaines. Et selon lui, l’évaporation des contraintes n’est pas irréversible : "si nous trouvons un autre variant qui ne répond pas aux vaccins, si, Dieu nous en préserve, de nouveaux microbes vraiment horribles apparaissent, alors nous devrons clairement prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le public". Le stade de Wembley accueillera dans le cadre de l’Euro de football, 60.000 spectateurs pour les demi-finales et la finale. Le signe d’un déconfinement réel qui s’emballe donc outre-Manche, et qui sera effectif le 19 juillet. Précisons également que ce "big-bang" annoncé concerne l’Angleterre, et non les autres nations qui font partie du Royaume-Uni (Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord). Chaque entité étant en effet assez indépendante en matière de Santé publique, et ces dernières préférant y aller plus "slowly" sur la levée des restrictions. A lire aussi : Coronavirus en Espagne : la Catalogne réimpose des mesures pour freiner la hausse des cas de Covid-19

Extrait de l’allocution du Premier ministre britannique (5 juillet)

Traduction de Boris Johnson, Premier ministre britannique, le 05 juillet 2021 à Londres :

"Il ne sera plus nécessaire que le gouvernement donne des instructions aux gens pour qu’ils travaillent à domicile. Les employeurs pourront donc commencer à planifier un retour au travail en toute sécurité. Il n’y aura plus de certificat Covid exigé comme condition d’entrée dans un lieu ou un événement. Bien que les entreprises et les événements puissent certainement utiliser les certifications et que l’application NHS (système de santé publique) vous donne un laissez-passer covid comme moyen de montrer votre statut Covid."

"Nous essayons de passer d’un système de règles gouvernementales très élaborées à un système dans lequel nous comptons sur les gens pour qu’ils exercent leur responsabilité personnelle et suivent les conseils, conscients que, comme je l’ai dit, cette pandémie est loin d’être terminée." "Ce que nous avons réalisé avec le déploiement du vaccin nous a placés dans une position très forte par rapport à de nombreux autres pays en termes de mur de protection, mais nous devons rester, nous devons rester prudents et je pense que c’est pourquoi, vous savez, je demande aux gens de penser de cette façon."

"Reconnaissant la protection offerte par deux doses de vaccin, nous travaillerons avec l’industrie du voyage afin de supprimer fin à la quarantaine obligatoire pour les personnes totalement vaccinées arrivant de pays de zone orange, et le ministre des Transports fera le point plus tard dans la semaine."