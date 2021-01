Vaccination au compte-gouttes : la France, homme malade de l’Europe ?

La campagne de vaccination en France connaît des ratés à l’allumage : à peine quelques centaines de personnes ont reçu la précieuse protection contre le Covid-19, alors que 200.000 Allemands et près d’un million de Britanniques (qui avaient pris un peu d’avance) sont déjà vaccinés.

Cette lenteur est devenue un sujet de plaisanterie, de polémique, voire de honte, outre-Quiévrain. "Les calculs laissent envisager qu’il faudrait 3000 ans pour être vaccinés", assène un chef du service parisien.

C’est le produit de l’arrogance d’un État imbu de lui-même et imperméable à la critique, de la suffisance d’une administration et d’une classe politique autosatisfaites

En ces premiers jours de 2021, la presse hexagonale fait ses choux gras de ce pataquès. " On ne change pas une méthode qui perd. Après les masques et les tests, la vaccination", grince le Figaro. "Les Allemands, les Britanniques, vaccinent par milliers. Et la France ? La France a vacciné Mauricette. Mauricette, 78 ans, résidente de l’unité de gériatrie de l’hôpital de Sevran", se gausse Daniel Schneidermann dans Libération.

"C’est le symptôme d’un déclassement et d’un appauvrissement organisationnel et technologique effarant, analyse l’économiste Antoine Levy dans Le Figaro. C’est aussi le produit de l’arrogance d’un État imbu de lui-même et imperméable à la critique, de la suffisance d’une administration et d’une classe politique autosatisfaites, boursouflées, et incapables de la dose d’humilité nécessaire pour faire machine arrière et s’inspirer simplement de ce qui fonctionne ailleurs."

L’opposition aussi tire à boulets rouges sur l’incapacité du gouvernement à organiser une campagne rapide. "Je considère qu’aujourd’hui on est face à un scandale d’Etat", dénonce le président de la région du Grand Est, Jean Rottner, élu LR (droite) et médecin de formation. "Nous avons vacciné en une semaine le même nombre que les Allemands ont vacciné en 30 minutes. C’est honteux", compare le vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella, en ajoutant que la France était devenue la "risée du monde".