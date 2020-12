Vaccin anti-Covid autorisé au Royaume-Uni : c’est grâce au Brexit, selon Londres

Le gouvernement britannique a assuré ce mercredi que le Brexit avait permis au Royaume-Uni d’être le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le nouveau coronavirus, une affirmation nuancée par le régulateur national du médicament après son feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech.

"Alors que jusqu’à plus tôt cette année nous étions dans l’Agence européenne du médicament, grâce au Brexit nous avons pu prendre une décision […] fondée sur le régulateur britannique, un régulateur de classe mondiale, et non au rythme des Européens, qui avancent un peu plus lentement", a affirmé le ministre de la Santé, Matt Hancock.

"Nous faisons tous les mêmes contrôles de sécurité et suivons les mêmes procédures, mais nous avons pu accélérer la manière dont ils sont faits grâce au Brexit", a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier dernier, mais reste soumis aux règles européennes, dont la législation pharmaceutique, durant une période de transition s’achevant à la fin de l’année.

"Nous avons pu annoncer la fourniture de ce vaccin en vertu de clauses de la législation européenne qui existent jusqu’au 1er janvier", a expliqué June Raine, la directrice de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), après avoir donné son feu vert au vaccin de l’alliance germano-américaine Pfizer/BioNTech, efficace à 95%.

L’UE et le Royaume-Uni sont engagés dans d’intenses négociations pour tenter de définir leur nouvelle relation commerciale à partir du 1er janvier. En cas d’échec ou de perturbations à la frontière, le vaccin Pfizer/BioNTech, fabriqué en Belgique, pourra être acheminé par avion, avait indiqué Matt Hancock jeudi sur la BBC.