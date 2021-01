Vaccin anti-coronavirus : la Chine va offrir 500.000 doses au Pakistan

La Chine va offrir 500.000 doses de l’un de ses vaccins contre le Covid-19 au Pakistan, a annoncé jeudi le ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi.

"Le Pakistan apprécie grandement les 500.000 doses du vaccin offertes par la Chine", a commenté le ministre du Twitter. La Chine a promis au Pakistan que la première livraison d’un demi-million de doses serait gratuite et qu’elle lui parviendrait avant la fin du mois de janvier, avait-il auparavant déclaré à la presse.

Pékin a également promis d’envoyer au Pakistan une autre livraison, d’un million de doses celle-là, avant la fin février, a ajouté le ministre, précisant que l’autorisation de l’utilisation dans l’urgence du vaccin chinois Sinopharm avait été donnée au Pakistan.

Un total de 527.146 cas de contamination et de plus de 11.000 a été enregistré au Pakistan depuis la détection du nouveau coronavirus en février 2020. D’autres pays asiatiques, les Philippines, le Cambodge et la Birmanie, ont annoncé que la Chine leur avait promis des dons de doses de vaccin.

Pendant des années, la Chine s’est surtout concentrée sur le Pakistan, l’un de ses plus proches alliés, sur des projets d’infrastructures de grande ampleur, finançant la construction de routes, de centrales électriques et d’un port.