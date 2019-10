Vacances en Arabie Saoudite: quand Ryad s’ouvre aux touristes

Ils sont cinq. Cinq Polonais à visiter le centre historique de Ryad, conscients de figurer parmi les premiers étrangers à profiter de l’ouverture aux touristes du royaume ultraconservateur d’Arabie saoudite.

A l’intérieur d’un château en pisé du XIXe siècle, leur guide en robe blanche et keffieh à carreaux leur explique les vieilles règles de l’hospitalité arabe.

"Avant notre arrivée ici, je m’inquiétais de ce que je pouvais porter, car je connaissais les codes vestimentaires et certaines réglementations, alors je me demandais ce que je devrais porter tous les jours. Mais ce fut une surprise très positive pour nous. Je suis conscient que nous devons respecter certains codes vestimentaires et règlements, comme dans de nombreux pays. Par exemple, au début, nous avions peur de notre comportement, mais maintenant nous nous sommes retrouvés dans un pays normal.", confie Sophia, lunettes de soleil et longue robe laissant apparaître les avant-bras.

"C’est normal, il faut tenir compte des traditions de chaque pays", dit son mari Andrzej, médecin aux boucles grises et en t-shirt orange.

Yareg, guide touristique polonais confirme. "Nous sommes très intéressés de voir comment les gens vivent ici. Nous aimerions parler avec les gens, les rencontrer et apprendre comment ils se comportent. Par exemple, nous avons été impressionnés hier (à notre arrivée à Ryad, ndlr.) et nous avons demandé si c’était un problème si nos filles étaient habillées tel qu’elles l’étaient (ne portant pas d’abaya), leur réponse a été que ce n’en était pas un."