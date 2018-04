Utilisation des armes chimiques: une histoire vieille d'un siècle

Cela fait 100 ans maintenant que les armes chimiques sont utilisées. Elles sont en principe interdites, mais elles continuent aujourd'hui encore à faire de nombreuses victimes en Syrie.

Les images, terribles, sont toujours les mêmes : les victimes suffoquent, s'étouffent, et lorsqu'elles en sortent vivantes, ce n'est qu'au prix de lourdes séquelles. Leurs poumons, leur estomac et leurs yeux les feront souffrir toute leur vie.

Un siècle d'utilisation

Ces armes meurtrières, les armes chimiques sont utilisées pour la première fois à grande échelle lors de la Première guerre mondiale. En 1915, des centaines de tonnes de chlore sont diffusées par les Allemands vers les troupes belges et françaises.

"Nous nous mîmes à tousser et à pleurer", raconte un ancien combattant dans des images d'archives. "Un camarade, ingénieur chimiste de profession, nous conseilla d'uriner sur notre mouchoir et de le mettre devant la bouche et le nez. C'était efficace puisque l'urine contient de l'ammoniaque qui neutralise le chlore."

De terribles conséquences

Le gaz tuera tout de même des milliers de soldats, il en rendra des milliers d'autres aveugles. Anglais et Français s'approprieront à leur tour cette arme sournoise. Au total, 100.000 soldats mourront de ce type d'inhalation.

Bien plus tard, en 1988, c'est en Irak que l'utilisation de gaz moutarde tue sans discernement. Pendant 3 jours, la ville kurde d'Halabja est bombardée, le bilan effroyable s'élève à 5000 morts.

En Syrie, 70 attaques au gaz font l'objet d'une enquête. Notamment celle d'août 2013 et d'avril 2017, qui auraient fait ensemble 1500 morts.

Des paroles en l'air

À chaque fois, les condamnations émanent de toutes parts.

"Si Bachar el-Assad fait la grave erreur d'utiliser ce genre d'armes, il y aura des conséquences et il en sera tenu responsable", avertissait Barack Obama en décembre 2013, alors président des États-Unis.

Donald Trump menace à son tour le régime syrien aujourd'hui.

Des condamnations et des menaces à peine voilées mais, au final, pas de réelles conséquences, et pas de quoi dissuader le régime syrien d'utiliser aujourd'hui encore ces armes contre la population civile.