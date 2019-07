Utah : des enseignants profitent des vacances pour apprendre à utiliser une arme en classe

Imaginez une salle de classe dans laquelle le professeur glisse son arme à feu dans le tiroir du bureau, entre les élèves et le tableau noir, juste avant d’entamer son cours d’histoire, de géo ou de mathématique. Inimaginable ? Aux Etats-Unis en tout cas, dans certains Etats, de plus en plus d’établissements scolaires autorisent les professeurs à venir en classe armés, ou au moins tolèrent ce comportement. L’idée selon ceux qui soutiennent ces initiatives : permettre au responsable de la classe de ne pas se retrouver sans défense en cas de tuerie de masse.

Formation au tir pour les professeurs - Utah - © APTN

"Nous voulons que nos professeurs soient bien entraînés" "Dans notre Etat, les professeurs sont autorisés par la loi à apporter des armes à l’école" explique Michael Smith du Bureau du shérif de l’Utah. "Nous voulons donc que nos professeurs soient bien entraînés". Résultat : une formation est organisée cet été pour permettre aux professeurs de parfaire leur technique. Attention, il ne s’agit pas seulement de tirer. Les enseignants apprennent aussi à repérer la présence d’un tueur de masse ou à se placer pour neutraliser l’assaillant à l’aide de leur pistolet.

Simulation de tuerie de masse pour entraîner les professeurs à utiliser leur arme en classe -...

Une tuerie de masse simulée dans une salle de classe Christy Belt est enseignante à la Timpanogos Academy, une école publique située au sud de Salt Lake City. Après un briefing avec l’instructeur, l’arrivée d’un tueur de masse est simulée dans une salle de classe reconstituée. L’enseignante saisit son arme est se positionne bas sur les jambes. Dès que le faux assaillant entre dans la pièce, elle tire dans sa direction… comme à l’entraînement. "Avant d’avoir cette leçon j’aurai plutôt cherché un endroit pour mettre les enfants à l’abri et puis me positionner entre eux et l’assaillant pour faire rempart explique l’enseignante. Mais maintenant j’ai plus d’outils pour faire preuve de stratégie et mieux protéger les enfants. Bien sûr je ne vais pas jouer les Rambo dans les couloirs pour nettoyer l’école mais j’aurai la possibilité de protéger les enfants dans ma classe".

Une enseignante apprend à tirer dans une classe reconstituée - Utah - © APTN

Armés en classe ? Les Etats sont divisés sur la question Aux Etats-Unis, permettre aux professeurs de venir armé en classe n’est malgré tout pas la norme. Globalement, les collèges et les universités du pays ont plutôt tendance à toujours interdire cette pratique extrême. Mais dans certains Etats, comme l’Utah, cela devient de plus en plus courant. Au mois de mai 2019, les autorités de Floride ont également déclenché le processus pour autoriser les professeurs à venir en classe avec leur arme suite à la tuerie de Parkland. La décision avait fait polémique même si d’autres Etats ont déjà adopté des lois similaires dans ce pays où le port d’armes est inscrit dans le deuxième amendement de la constitution. Selon le site armedcampuses.org, les Etats qui autorisent les armes dans les écoles actuellement sont l’Arkansas, le Colorado, la Géorgie, l’Idaho, le Kansas, le Minnesota, le Mississippi, l’Oregon, le Texas, le Tennessee, l’Utah et le Wisconsin.

Cindy Bullock, employée dans une école, apprend à tirer - Utah - © APTN

Le fléau des armes à feu aux Etats-Unis Selon les estimations, 36.000 personnes sont mortes par balles aux Etats-Unis en 2018, suicides compris. Un argument de poids pour ceux qui s’opposent à la politique de "l’enseignant armé". Il est effectivement difficile d’imaginer qu’introduire plus d’armes dans les écoles sera la solution pour endiguer la violence par armes à feu.