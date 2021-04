USA : une fusillade dans des locaux de FedEx à Indianapolis cause au moins huit décès

Tireur suicidé

Celle-ci a précisé que la menace semblait toutefois sous contrôle étant donné que "selon des informations préliminaires, le tireur s'est suicidé".

Plusieurs personnes présentaient des blessures correspondant à des plaies par balle et d'autres ont également été transportées à l'hôpital, a ajouté Genae Cook, sans mentionner d'éventuels tués.

Aucun autre détail sur la fusillade n'était disponible dans l'immédiat.

Ces bureaux de l'entreprise américaine de fret et de courrier constituent le deuxième plus grand pôle de FedEx. Plus de 4.500 personnes y travaillent.