USA : un policier de Chicago abat un adolescent de 13 ans, une nouvelle vidéo qui choque le pays

Les autorités de Chicago ont rendu publique jeudi une vidéo d'un policier abattant un mineur de 13 ans, des images "insoutenables" selon la maire de la troisième ville des États-Unis.

Sur la vidéo provenant de la caméra-piéton de l'agent, on peut voir le policier poursuivant Adam Toledo, lui intimant l'ordre de s'arrêter et de lui montrer ses mains. Puis il lui tire dessus au moment où l'adolescent s'est arrêté et vient de lever les mains en l'air.

Images "insoutenables"

Un procureur a affirmé qu'Adam Toledo était armé, mais aucune arme n'est visible dans ses mains sur la vidéo.

Lors d'une conférence de presse jeudi avant la diffusion de ces images, la maire de Chicago, Lori Lightfoot, les a qualifiées d'"insoutenables", en appelant les habitants au calme au moment où les tensions autour des violences policières sont déjà vives dans le pays.

En plein procès du policier blanc accusé de la mort du quadragénaire noir George Floyd en mai 2020, un jeune homme afro-américain, Daunte Wright, a été tué à Minneapolis par une policière qui affirme avoir confondu son arme de service et son Taser.

"Qu'Adam ait été un enfant de chœur ou qu'il ait été impliqué dans une activité fâcheuse, le fait est qu'il marchait dans la rue et qu'il a été abattu, sans être armé" au moment où il a été tué, a dénoncé devant la presse l'avocate de la famille Toledo, Adeena Weiss-Ortiz.

L'adolescent a été abattu le 29 mars à environ 02h30 du matin.