USA : un homme dans un état critique après avoir été violemment repoussé par la police lors d'une manifestation en hommage à George Floyd

Un homme âgé dans un état critique après avoir été repoussé par deux policiers - Cet homme... ’incident, qui s’est produit à Buffalo, dans l’État de New York, a été filmé par un journaliste local de la station de radio publique WBFO. Elle montre un homme aux cheveux blancs s’approchant d’un cordon d’officiers en tenue antiémeute. Un officier le repousse avec une matraque alors qu’un autre le pousse avec sa main. Sur la vidéo, on perçoit un bruit d’un craquement à la chute de l’homme, puis on aperçoit du sang couler de la tête de l’homme qui n’a pas été identifié. Les deux policiers ont été susppendus