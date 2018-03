USA: un avion de chasse de l'US Navy s'écrase, deux morts

Un avion de chasse de l'US Navy s'est écrasé mercredi au large des côtes de Key West, en Floride, tuant ses deux membres d'équipage.

Le F/A-18 Super Hornet était en approche pour atterrir à la station aéronavale, et s'est écrasé dans l'eau à environ un kilomètre et demi à l'est de la piste.

Le pilote et le responsable du système d'armes ont été éjectés et ont été récupérés, mais les forces navales américaines ont rapporté mercredi soir que les deux hommes étaient morts dans l'accident. La cause de l'accident est également sous enquête.