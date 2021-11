USA, UE et Belgique misent sur l'innovation technologique pour une agriculture plus verte

Une visite mercredi à Bruxelles du secrétaire d'État américain (ministre) à l'Agriculture, Tom Vilsack, a été l'occasion pour lui et ses interlocuteurs européen et belge d'affirmer leur conviction d'un modèle agricole "productif et respectueux de l'environnement" en misant sur l'innovation technologique.

"Les questions relatives aux objectifs climatiques doivent représenter une opportunité pour un modèle agricole productif et respectueux de l'environnement", a déclaré le ministre fédéral de l'Agriculture David Clarinval, dans un communiqué à l'issue de sa rencontre avec son homologue américain, au Palais d'Egmont.

"Les deux ministres de l'Agriculture ont convenu qu'il fallait miser sur des innovations technologiques importantes dans le secteur de l'agriculture", a ajouté le ministre MR, citant notamment les biocarburants.

A Bruxelles, Tom Vilsack a aussi rencontré le commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski. Ils ont annoncé la création d'une plateforme permettant à leurs administrations d'échanger informations et connaissances pour promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles.

Nous sommes convaincus que la science et l'innovation permettront de mettre en place une agriculture plus durable

"Nous sommes convaincus que la science et l'innovation permettront de mettre en place une agriculture plus durable (...) Cela inclut des marchés équitables et ouverts aux niveaux local, régional et international, qui soutiennent la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires durables", ont-ils affirmé dans un communiqué conjoint.

Traité de libre-échange UE-USA

Après l'échec du traité de libre-échange UE-USA (TTIP) au milieu des années 2010, les États membres de l'UE (Conseil) ont mandaté en 2019 la Commission européenne pour ouvrir des négociations avec les États-Unis sur un accord commercial limité à l'élimination des droits de douane sur les produits industriels, à l'exclusion des produits agricoles.

L'UE est par ailleurs en train de réformer sa Politique agricole commune (PAC), notamment en vue de la verdir davantage, mais cette révision est jugée insuffisante par des ONG environnementales et une partie des eurodéputés.