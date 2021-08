USA: plus de 200.000 migrants interpellés à la frontière sud au mois de juillet

Près de 213.000 personnes ont été interpellés alors qu'elles tentaient de traverser la frontière sud des Etats-Unis en juillet, soit 172.000 de plus que pendant le même mois l'année dernière, a indiqué jeudi le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).

Ce nombre s'était élevé à 180.000 en mai et 189.000 en juin. Le seuil de 200.000 immigrants a été pour la dernière fois franchi en 2000.

La police à la frontière indique qu'un quart des plus de 200.000 personnes appréhendées en juillet sont des récidivistes et ont déjà été interpellées et déportées au moins une fois cette année.

Le nombre de mineurs non accompagnés arrêtés à la frontière a également augmenté pour atteindre les 19.000 au mois de juillet, selon le CBP.