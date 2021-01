USA: les démissions se multiplient dans l'entourage de Donald et Melania Trump après l'insurrection au Capitole

Matt Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale à la Maison blanche, a démissionné, rapporte CNN. D'autres responsables ont également choisi de quitter l'administration finissante de Donald Trump après les violences survenues au Capitole.

Matt Pottinger, l'un des architectes de la politique de Donald Trump vis-à-vis de la Chine, a présenté sa démission mercredi à la suite de l'insurrection au Capitole. Rickie Niceta et Sarah Matthews, membres de l'équipe de communication de la Maison blanche, ont aussi démissionné, ont déclaré deux sources à CNN.

►►► À lire aussi : Insurrection à Washington : "Consternation", "scènes honteuses"… Les condamnations se multiplient à l'étranger

Du côté du cabinet de la "First Lady" Melania Trump aussi, on constate des démissions: Stephanie Grisham, cheffe de cabinet. Auparavant directrice de la communication de la Maison Blanche et attachée de presse, elle était l'une des fonctionnaires employés le plus longtemps dans l'administration Trump, ayant commencé à travailler pour le candidat républicain Donald Trump en 2015 durant sa campagne.

Dans le communiqué publié pour annoncer sa décision, Stephanie Grisham ne fait pas mention des incidents à Washington mais une source au fait de sa décision a déclaré que les violences de mercredi l'avaient définitivement convaincue.

Démissions envisagées

Plusieurs collaborateurs clés de Donald Trump en matière de sécurité nationale envisagent également de démissionner. C'est le cas du conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien selon de multiples sources contactées par CNN. Le chef de cabinet adjoint Chris Liddell compte faire de même.

Plus tôt mercredi, Robert O'Brien a surpris en défendant le vice-président Mike Pence, chargé de mener la procédure de certification des votes au Congrès, et non le président sortant Donald Trump.

"Je viens de parler avec le vice-président Pence. C'est un homme vraiment bien et décent. Il a fait preuve de courage aujourd'hui comme il l'a fait au Capitole le 11 septembre en tant que membre du Congrès. Je suis fier de servir à ses côtés", a déclaré M. O'Brien.