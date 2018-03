USA: Le fils de Donald Trump annonce son prochain divorce

Le fils et la belle-fille du président américain Donald Trump ont publié une déclaration conjointe jeudi confirmant qu'ils vont divorcer.

La déclaration de Donald Trump Jr. et de Vanessa Trump est arrivée quelques heures après que Vanessa eut demandé le divorce devant la Cour suprême de Manhattan. Le couple dit qu'ils "auront toujours un énorme respect l'un pour l'autre" et leurs familles. Ils ont tous deux 40 ans, 5 enfants et se sont mariés en 2005.

Le New York Post avait fait état il y a plusieurs semaines de problèmes conjugaux entre cette ex-mannequin et le fils du président, liés aux nombreux déplacements de Donald Jr ainsi qu'à son goût pour Twitter, spécialité familiale.

L'annonce du divorce intervient alors que Trump Jr. reste au centre de l'enquête du conseiller spécial sur les liens de Trump avec la Russie.