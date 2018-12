La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, critique acerbe des grandes banques et d'un capitalisme non régulé, a annoncé lundi qu'elle serait candidate aux primaires démocrates de 2020, rapporte le New York Times.

Elle devient ainsi la première candidate de poids chez les démocrates à entrer dans la course pour battre l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, lors des prochaines élections présidentielles.