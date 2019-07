USA: la naissance d'un rhinocéros blanc, source d'espoir pour l'espèce

La naissance de ce bébé rhinocéros blanc est une bonne nouvelle pour toute l’espèce - Brut. -... Un petit rhinocéros blanc a vu le jour dans une réserve française au début du mois de septembre 2018. C'est un petit mâle de 50 kg, né à la réserve africaine de Sigean (Aude), dans la région Occitanie, après dix-huit mois de gestation. Cette naissance peut sembler anodine, mais cela représente un véritable espoir cette espèce menacée. Effectivement, le rhinocéros blanc fait face au braconnage de ses cornes en Afrique. Aujourd’hui, le rhinocéros blanc n’existe plus que dans quatre pays : l’Afrique du Sud, le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe. En Afrique du Sud, la situation s'aggrave d'année en année puisque le nombre de tués s’accroît. De 13 animaux tués en 2007, ils étaient 448 en 2011. La réserve africaine propose au public de choisir le nom de l'animal. Sur la page Facebook du parc animalier, six prénoms sont proposés : Rufus, Rungwe, Ringo, Rafa, Romadji ou Rudo. Le prénom choisi sera dévoilé lors de la Journée mondiale du rhinocéros qui aura lieu samedi 22 septembre de 11 heures à 17 heures à la réserve africaine de Sigean.