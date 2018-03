USA: la Chambre approuve le budget, bientôt au tour du Sénat

La Chambre des représentants a adopté jeudi la loi finançant l'Etat fédéral américain au-delà de vendredi soir, malgré l'absence des dizaines de milliards de dollars réclamés par Donald Trump pour construire un mur à la frontière mexicaine.

Afin d'éviter une fermeture des administrations vendredi soir, le Sénat doit désormais adopter cette loi de dépenses de 1300 milliards de dollars, fruit d'un compromis négocié de haute lutte entre majorité républicaine et opposition démocrate. Les démocrates avaient voix au chapitre car ils disposent d'une minorité de blocage au Sénat.

La moitié du budget pour la défense

La Maison Blanche a confirmé que Donald Trump promulguerait la loi, malgré ses défauts. "Est-ce parfait ? Non. Est-ce exactement ce que nous demandions? Non", a reconnu le directeur du budget Mick Mulvaney. Les élus de la Chambre ont adopté le texte par 256 voix contre 167, l'opposition venant à la fois de conservateurs et de démocrates.

Plus de la moitié des dépenses du gouvernement pour l'année budgétaire 2018, soit 700 milliards, seront consacrées à la Défense, avec des dizaines de milliards de crédits supplémentaires par rapport à 2017 pour l'achat d'équipements, et une hausse de 2,4% de la solde des militaires.

Le président républicain avait fait de ce réinvestissement militaire une priorité, et les parlementaires sont allés au-delà de ses voeux.