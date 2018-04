USA: il y a 25 ans, la secte des Davidiens périssaient dans l'incendie de leur ferme à Waco, au Texas

Dans les années 1930, un groupe religieux issu des adventistes du septième jour s’est constitué en Californie sous l’appellation de "Davidiens". Un certain David Koresh crée dans les années 1980 une dissidence de ce groupe et s’installe avec une centaine de fidèles dans une ferme appelée "Mont Carmel", dans les environs de Waco, au Texas.

En février 1993, un mandat de perquisition est délivré. David Koresh et ses fidèles refusent l’accès aux nombreux agents qui se présentent à l’entrée de la ferme. Et le 28 février 1993, le siège de la résidence du Mont Carmel commence. Il durera 51 jours.

Le 19 avril 1993, le FBI soupçonne que les membres du groupe sont sur le point de commettre un suicide collectif et décide de mener l’assaut. Les agents utilisent des gaz lacrymogènes et des chars défoncent les murs de la ferme-forteresse. Le bâtiment prend feu et 82 adeptes décèderont, dont une vingtaine d’enfants et le leader David Koresh.

L’origine de l’incendie est incertaine encore aujourd’hui. S’agit-il d’un suicide collectif et le feu a-t-il été bouté par les Davidiens eux-mêmes ? En septembre 1999 le FBI a reconnu avoir utilisé des projectiles militaires qui pourraient avoir causé l'incendie.