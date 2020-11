USA: huit personnes blessées dans une fusillade près de Milwaukee, le tireur recherché

Huit personnes ont été blessées lors d'une fusillade vendredi après-midi près de Milwaukee, dans l'Etat américain du Wisconsin, a indiqué la police locale, précisant que le tireur n'avait pas été appréhendé.

Les forces de l'ordre ont été alertées en début d'après-midi de tirs au centre commercial Mayfair Mall, dans la ville de Wauwatosa, en banlieue de Milwaukee, la plus grande ville de cet Etat du nord des Etats-Unis. "Lorsque les secours sont arrivés, le tireur n'était plus sur les lieux", a déclaré la police de Wauwatosa dans un communiqué, soulignant que le danger n'était pas écarté et demandant à la population de se tenir à l'écart du lieu de la fusillade.

"Sept adultes et un adolescent ont été transportés à l'hôpital", ont annoncé les autorités, sans pouvoir préciser la gravité de leurs blessures. Selon le maire de Wauwatosa Dennis McBride, cité par ABC News, leur vie n'est pas menacée. Le tireur, qui n'a pas été identifié, est un "homme blanc qui a la vingtaine ou la trentaine", a ajouté la police.