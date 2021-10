USA et climat : Washington annonce la construction de sept grands parcs éoliens d’ici 2030

Eoliennes, du vert à tout prix - Extrait de #Investigation (7/26) - 12/03/2021 Les éoliennes : le symbole le plus visible de la transition énergétique. Elles se multiplient et transforment nos paysages, notre cadre de vie. Mais derrière le slogan "Sauvons la planète grâce à l'énergie du vent", il y a surtout de très gros enjeux financiers : une véritable chasse aux subsides et une course aux certificats verts. Une enquête d'Emmanuel Allaer et Alain Van Belleghem.