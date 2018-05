USA: "Epidémie" de crimes sexuels pédophiles, selon des victimes de Nassar

Quatre ex-championnes américaines de gymnastique agressées sexuellement par le médecin sportif Larry Nassar, ont dénoncé une "épidémie" de crimes pédophiles aux États-Unis et appelé à une "purge nationale" dans la gymnastique.

"Une fille sur trois et un garçon sur cinq va être victime d'abus sexuel d'ici leur 18ème anniversaire", a affirmé Jeanette Antolin samedi à la conférence United States Women Summit, qui s'est ouverte pour deux jours à Los Angeles.

"La raison pour laquelle les abus sexuels contre les enfants sont une telle épidémie est parce que leurs voix ne sont pas écoutées", a ajouté l'ex-athlète âgée de 36 ans, sur la scène du théâtre The Shrine.

"De plus en plus de femmes parlent et sont crues mais il y a encore un long chemin à parcourir" et il est "crucial de mettre face à leurs responsabilités ceux qui ont commis des abus (sexuels), les ont permis ou ont fermé les yeux", a renchéri la gymnaste olympique Aly Raisman.

Affaire déclencheuse

L'ostéopathe Larry Nassar a agressé au moins 265 victimes sous couvert de traitements médicaux durant deux décennies en officiant comme thérapeute au sein de la Fédération américaine de gymnastique et de l'université d'Etat du Michigan. Il a été jugé dans trois procès distincts et devrait terminer sa vie en prison dans le plus grand scandale sexuel de l'histoire du sport américain.

John Geddert, entraîneur de l'équipe américaine olympique aux JO-2012, a été suspendu et est visé par une enquête.

Aly Raisman a porté plainte contre la Fédération et le Comité olympique américains (USOC) "pour négligence".

Plusieurs gymnastes poursuivent les anciens entraîneurs olympiques Bela and Marta Karolyi, dont le ranch texan était devenu l'épicentre de ces agressions sexuelles.